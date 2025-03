JBL: Il futuro del suono e l'uso "modulato" dell'intelligenza artificiale nella cancellazione del rumore

HQ

Ciò che Harman ha costruito per anni in termini di qualità del suono del prodotto orientato all'utente con JBL non è sicuramente sfuggito a nessuno. Noi di Gamereactor abbiamo recensito le loro uscite attraverso l'intera gamma di sistemi, dalle cuffie agli altoparlanti, per molti anni e siamo quasi sempre stati più che soddisfatti.

Ma in un ambiente così conteso come quello delle cuffie, per rimanere al top bisogna tenere un ritmo costante di innovazioni che ti permettono di essere sempre all'avanguardia, e con questo obiettivo l'azienda ha invitato Gamereactor e altri media a un evento per presentare la sua nuova linea di dispositivi per il 2025 a Londra, dove abbiamo anche potuto parlare con il direttore del marketing di prodotto per l'area EMEA di Harman Lifestyle Audio, Jurjen Amsterdam, nell'intervista che potete vedere qui sotto con sottotitoli integrati.

Mentre l'intervento ha toccato argomenti come le nuove iterazioni del suo hardware più ricordato, Amsterdam ci ha lasciato con alcune note interessanti riguardanti l'implementazione della sua soluzione di intelligenza artificiale per misurare e modulare sia il suono che la potenza e fornire l'output ottimale per entrambi.

"Stiamo usando sempre più intelligenza artificiale, semplicemente perché nelle generazioni precedenti di un Charge o di un Flip, come il Flip 6 e tutte quelle precedenti, c'era sempre un limitatore all'interno, e quel limitatore faceva in modo che quando si suonava troppo forte, diceva 'ehi, non posso suonare così forte. Non voglio distorcere'", ha spiegato Amsterdam. "Quindi quello che abbiamo implementato sia nel Flip [7] che nel Charge [6] è l'AI Sound Boost, che è letteralmente qualcosa di simile a quello che facciamo in cuffia, misurando continuamente".

"Qualsiasi segnale in entrata, lo misuriamo continuamente. L'intelligenza artificiale sa cosa sta per succedere, quale segnale è il prossimo. Quindi, quando lo sa per un certo periodo di tempo, può rilasciare molta più energia perché sai se ci sarà una percussione molto forte. (...) AI Sound Boost ci aiuta a ottenere il massimo dall'altoparlante senza bisogno di un limitatore. Perché conosciamo il segnale in arrivo. Sappiamo quali sono i segnali in arrivo".

Il loro sforzo di intelligenza artificiale è solo una parte di ciò che JBL ha pianificato per l'innovazione futura dei prodotti, che vanno dallo sviluppo di sistemi di bordo all'esplorazione di "lacune" nel mercato da affrontare, mantenendo stabile sia il prezzo che la saturazione degli utenti per i nuovi prodotti.

"Vogliamo continuare a migliorare le prestazioni audio. Vogliamo anche assicurarci sempre di mantenere stabile il prezzo al dettaglio", ha affermato Amsterdam. "Quindi cerchiamo sempre, allo stesso prezzo di vendita, di offrire più funzionalità, più potenza (...) Vediamo il Wi-Fi, vediamo il Bluetooth, lo vediamo convergere sempre di più per fare un sacco di cose. Il nuovo formato audio immersivo.... Vedremo molte cose".

Infine, Jurjen Amsterdam ci lascia intravedere un orizzonte in cui le società di intrattenimento, come i servizi di streaming, fanno il salto per offrire una migliore qualità del suono e che JBL vuole essere presente quando sarà il momento.

"Dipende anche dai servizi di streaming. Stiamo aspettando che alcuni dei servizi di streaming passino all'alta definizione. "Cosa significa per noi in termini di sviluppo del prodotto?"