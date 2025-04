JBL Quantum 360 Wireless

Sulla carta, Quantum 360 Wireless di JBL ha tutte le qualità giuste. Sono dotati di cuscinetti auricolari in tessuto a rete wireless e Bluetooth a 2,4 GHz con chiare etichette sinistra e destra, leggeri e abbastanza comodi da indossare. Quindi un grande vantaggio per questo.

Come la maggior parte dei suoi concorrenti, ha scelto di non rivelare nulla di così basilare come il chipset, le specifiche del driver o simili. Dopotutto, non è importante sapere nient'altro che "40mm, dinamico". È un po' come descrivere un'auto come "rossa, con quattro ruote". Non è sbagliato, è solo enormemente inadeguato e decisamente inutile.

Non ci sono solo uno o due colori, no, ci sono due varianti aggiuntive nei toni del viola e una con contrasto turchese. Sono luminosi, con colori al neon molto plasticosi, ma qualcuno lo troverà sicuramente estremamente attraente. Quello nero che abbiamo preso è il più insipido del gruppo, e sono rimasto un po' scioccato nello scoprire che si vendono per 80 sterline. La metà di questo sarebbe stato un prezzo più equo.

Tuttavia, la qualità costruttiva è come quella delle auto americane: davvero scarsa, anche per il prezzo. Il giunto girevole è molto sottile e si trova tra due pezzi di plastica estremamente sottili. Non ha bisogno di molta trazione prima di rompersi. Sono passati anni dall'ultima volta che ho visto qualcosa di così inadeguato e troverai cuffie SteelSeries che hanno 10 anni e che costano meno quando sono nuove con una migliore qualità costruttiva.

I controlli vanno bene, ma sono un po' infastidito dal pulsante a molla che deve essere tenuto da un lato o dall'altro quando si passa dal Bluetooth al wireless normale. La durata della batteria è il principale tallone d'Achille del prodotto. Sono passati molti anni da quando abbiamo testato le prime cuffie wireless in grado di durare 100 ore, e ora siamo scesi a sole 22, e questo senza RGB. Hanno persino il coraggio di definirla una batteria di "lunga" durata. Sono passati sei anni da quando le prime cuffie hanno raggiunto le 100 ore e nel 2022 HyperX ha rilasciato un modello che ha raggiunto le 300 ore. Tre anni dopo, non riusciamo nemmeno a raggiungere le 25 ore... Non ha senso. Molti marchi concorrenti offrono il doppio e il triplo. Ci deve essere un modo migliore per farlo.

Il grande passo di vendita arriva per gentile concessione del software QuantumEngine di JBL, un nome strano, ma offre un effetto surround piuttosto convincente, glielo darò. Ma è brutto e ha davvero bisogno del tocco di un designer amorevole, dato che un font bianco su sfondo nero è morto negli anni '90 per un motivo. È un mal di testa da leggere.

Sfortunatamente, il suono è gonfio come il loro attuale presidente. Il basso batte forte e, sebbene sia molto dinamico e correttamente transiente, soffoca praticamente tutto il resto. C'è spazio solo per un po' di acuti, come nelle registrazioni dell'organo da chiesa di Anna Lapwood, a cui viene dato un po' di spazio. Se sei il tipo di persona che pensa che le raffiche di mitragliatrice non siano mai abbastanza rumorose, questo è l'auricolare che fa per te.

Il microfono non è particolarmente impressionante. La sua sensibilità è molto bassa, probabilmente per evitare di far entrare troppo rumore nella registrazione, ma porta anche a un volume molto basso e il suono è un po' sottile e metallico. Andava bene 10 anni fa, ma oggi no, per niente, soprattutto non appena il prezzo supera le 60 sterline.

Tutto sommato, è difficile consigliare queste cuffie. Il suono e la qualità costruttiva non corrispondono in alcun modo al prezzo e il software è solo un po' fastidioso. Trovo difficile credere che un'azienda che ha creato una curva ottimale, The Harman Curve, ed è dietro a così tanti grandi marchi con un suono eccezionale, possa sputare fuori un incubo di plastica così inferiore e indifferente - specialmente in un mercato che è competitivo come questo e che darà incubi a qualsiasi studente di business school.