JBL Quantum Stream Studio

L'approccio di JBL non è stupido: rendilo compatto, con tutte le funzionalità di cui hai bisogno e rendilo facile da usare. L'unica cosa che hanno dimenticato è che non è necessario fare tutto con metallo economico. Il supporto in sé è abbastanza solido, nonostante sia fatto di zinco, ma la base e il microfono stesso sono fatti di un metallo economico che sembra più plastica, e costa semplicemente troppo per questo. D'altra parte, ci sono alcuni tocchi di classe: c'è un piccolo sensore nella parte superiore per disattivare l'audio e il VU meter è integrato attorno al controllo del volume. Una volta che la mia antipatia per il metallo è allo scoperto, dovrei sottolineare che è fatto abbastanza solidamente e potrebbe facilmente resistere a una o due cadute sul pavimento senza graffi.

Raramente ho visto un prodotto allo stesso prezzo - £ 120 - in così tanti posti. Si potrebbe quasi pensare che qualcuno abbia dettato quale dovrebbe essere il prezzo, anche se in molti paesi è illegale.

Il cavo ha il solito stile JBL, cioè nero con strisce arancioni. Quando anche il cavo USB è di marca, sai che fanno sul serio. Non capisco bene perché non ci sia USB-C su entrambe le estremità, ma d'altra parte, la registrazione vocale non consuma molta larghezza di banda. C'è anche un jack per le cuffie sul fondo. Funziona bene, ma in termini di qualità del suono, è sempre l'ultima cosa che vuoi usare. Al contrario, è più facile abbassare le cuffie in questo modo se si desidera una configurazione piccola e compatta.

Il microfono ha un design classico: quattro modelli di pickup e tre unità a condensatore da 14 mm. Ciò consente alle orde di aspiranti podcaster di registrare con più persone contemporaneamente senza che la qualità del suono si deteriori o diventi strana. Inoltre, può registrare a 24 bit, quindi punti extra per questo. D'altra parte, non allontanarti troppo da esso, oltre i 35-40 cm, o inizierà ad avere problemi a registrare la stanza. D'altra parte, con il giusto pattern di registrazione è possibile eliminare molto rumore e la maggior parte delle cose che si trovano a più di un metro di distanza non sono incluse.

Annuncio pubblicitario:

Detto questo, la qualità della registrazione è sorprendentemente buona, se si ha la giusta distanza. Se sei un centimetro troppo vicino, i suoni "p" e "t" sono troppo forti e chiari, ma non hanno quel tono stridulo che hanno molti microfoni leggermente più economici. In realtà registra i bassi, almeno a 24 bit/192 kHz. Il suono è pulito, asciutto e chiaro e, se sei abituato ai microfoni per cuffie, ti aspetta una grande sorpresa.

Il funzionamento è semplice grazie a una manopola e a un pulsante combinati sulla parte anteriore e a un pulsante sotto l'alloggiamento del microfono. In combinazione con un pulsante di disattivazione dell'audio sulla parte superiore, questo layout è estremamente facile e diretto da usare, quindi ancora una volta punti per questo e punti per non lanciare pulsanti e cose sul retro come abbiamo visto prima. Tuttavia, non capisco perché abbiano scelto di posizionare l'uscita per le cuffie in basso, dove non c'è molto spazio e dove si trova dietro i bracci che reggono il microfono. Ciò significa che è piuttosto scomodo se il microfono sta dritto verso l'alto o, come nel mio caso, deve essere inclinato un po' all'indietro. Sarebbe stato molto più facile posizionare tutto sul retro insieme alla porta USB.

La base stessa può essere svitata ed è fissata con un tipo di vite divertente, ma questo significa che il supporto a cui è fissato il corpo del microfono rivela un foro per vite standard e questo può quindi essere fissato a un braccio, un treppiede o qualsiasi altra cosa.

Annuncio pubblicitario:

Il software è Quantum Engine. È brutto, ma utilizzabile con l'equalizzazione e un semplice compressore, ma ha un disperato bisogno di qualcuno che sappia qualcosa sul design dell'utente per potersi scatenare con il sistema. Inoltre, il testo bianco su sfondo nero non è bello da guardare. Dovrebbe esserci un modo migliore per farlo. Anche il software professionale di Harman Group, che è progettato per essere efficiente al 100%, è progettato meglio di questo.

È un microfono di partenza abbastanza decente con alcuni piccoli difetti, ma per coloro che utilizzano software diversi da quelli di JBL e che vogliono essere in grado di sintonizzarlo fino all'ultimo millimetro, beh, in realtà è una scelta abbastanza decente per un microfono da streaming funzionale e dal suono eccezionale.