JCB punta a un nuovo record di velocità terrestre con un mostro di 1579 cavalli

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JCB ha, da decenni, sviluppato mostri super slick dedicati esclusivamente a battere record di velocità terrestre, e il loro sviluppo più recente si chiama "Hydromax". È un aerodinamico a idrogeno di 32 piedi che sviluppa quasi 1600 cavalli e punta a superare i 563 chilometri orari.

È alimentata da due motori a combustione a idrogeno sviluppati dalla stessa JCB, che producono circa 800 cavalli ciascuno per un totale combinato di 1579 cavalli. Il progetto è strettamente legato alla più ampia spinta di JCB per l'idrogeno per le costruzioni e le macchine agricole, a seguito di un investimento di £100 milioni nello sviluppo di motori a idrogeno negli ultimi cinque anni. L'azienda ha già iniziato a mettere in produzione escavatori alimentati a idrogeno.

Al volante ci sarà il Wing Commander Andy Green, attuale detentore del record assoluto di velocità terrestre e lo stesso pilota che ha guidato la JCB Dieselmax originale a un record di velocità diesel nel 2006, record che rimane ancora oggi.

Il presidente del JCB, Lord Bamford, dice ad Autocar che l'idea dell'Hydromax è semplicemente quella di battere il Dieselmax: "Il Dieselmax è sempre stato un'idea un po' insolita, ma ha dimostrato un punto. È lo stesso modo di pensare con l'idrogeno oggi. Se sei serio riguardo alle emissioni, devi esserlo seriamente riguardo all'idrogeno - e un progetto a velocità terrestre è il modo perfetto per dimostrarlo."