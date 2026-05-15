JCB punta a un nuovo record di velocità terrestre con un mostro di 1579 cavalli
Sarà pilotato dallo stesso uomo che ha stabilito il record iniziale con il Dieselmax.
JCB ha, da decenni, sviluppato mostri super slick dedicati esclusivamente a battere record di velocità terrestre, e il loro sviluppo più recente si chiama "Hydromax". È un aerodinamico a idrogeno di 32 piedi che sviluppa quasi 1600 cavalli e punta a superare i 563 chilometri orari.
È alimentata da due motori a combustione a idrogeno sviluppati dalla stessa JCB, che producono circa 800 cavalli ciascuno per un totale combinato di 1579 cavalli. Il progetto è strettamente legato alla più ampia spinta di JCB per l'idrogeno per le costruzioni e le macchine agricole, a seguito di un investimento di £100 milioni nello sviluppo di motori a idrogeno negli ultimi cinque anni. L'azienda ha già iniziato a mettere in produzione escavatori alimentati a idrogeno.
Al volante ci sarà il Wing Commander Andy Green, attuale detentore del record assoluto di velocità terrestre e lo stesso pilota che ha guidato la JCB Dieselmax originale a un record di velocità diesel nel 2006, record che rimane ancora oggi.
Il presidente del JCB, Lord Bamford, dice ad Autocar che l'idea dell'Hydromax è semplicemente quella di battere il Dieselmax: "Il Dieselmax è sempre stato un'idea un po' insolita, ma ha dimostrato un punto. È lo stesso modo di pensare con l'idrogeno oggi. Se sei serio riguardo alle emissioni, devi esserlo seriamente riguardo all'idrogeno - e un progetto a velocità terrestre è il modo perfetto per dimostrarlo."