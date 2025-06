JD Vance: gli attacchi degli Stati Uniti prendono di mira le ambizioni nucleari dell'Iran, non il suo governo

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . JD Vance ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono impegnati in una guerra con l'Iran, ma piuttosto con il suo programma nucleare, che secondo lui è stato rallentato in modo significativo dai recenti attacchi ordinati dal presidente Donald Trump.



"Non siamo in guerra con l'Iran. Siamo in guerra con il programma nucleare iraniano. Penso che abbiamo davvero posticipato il loro programma di molto tempo. Penso che ci vorranno molti, molti anni prima che gli iraniani siano in grado di sviluppare un'arma nucleare".

"Non vogliamo un cambio di regime. Non vogliamo prolungare tutto questo... Vogliamo porre fine al programma nucleare, e poi vogliamo parlare con gli iraniani di un accordo a lungo termine qui". JD Vance ha anche sottolineato che gli Stati Uniti "non hanno alcun interesse negli stivali sul terreno".