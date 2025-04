JD Vance avverte di un "periodo molto buio" senza forti relazioni tra Stati Uniti e India Nella sua visita in India, JD Vance sottolinea l'importanza di legami più stretti tra le due nazioni.

Martedì, JD Vance ha sottolineato l'importanza di approfondire le relazioni tra gli Stati Uniti e l'India, affermando che senza questo legame, il 21° secolo potrebbe trasformarsi in un "periodo molto buio" per l'umanità. Durante la sua visita a Jaipur, Vance ha espresso un forte sostegno al ruolo crescente dell'India sulla scena globale. Gli Stati Uniti cercano di espandere il commercio, in particolare nell'energia e nella difesa, con la speranza che l'India aumenti i suoi acquisti di attrezzature militari americane. Vance ha anche elogiato il primo ministro Modi per la sua leadership, descrivendolo come un negoziatore duro e una "persona speciale". Mentre i colloqui commerciali progrediscono, entrambe le nazioni, Stati Uniti e India, sembrano impegnate a rafforzare i loro legami, ma la strada da percorrere rimane incerta. JD Vance // Shutterstock