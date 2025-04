JD Vance ha ucciso il Papa?

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . La morte di Papa Francesco ha suscitato voci vorticose, in particolare dopo il suo incontro con il vicepresidente JD Vance poche ore prima della morte del pontefice. Puoi leggere di più sulla morte di Papa Francesco a 88 anni qui.

Mentre la maggior parte respinge l'idea come una coincidenza, i social media sono pieni di teorie che suggeriscono qualcosa di più sinistro, molti ipotizzano che Vance potrebbe aver avuto un ruolo da svolgere, o addirittura che potrebbe essere l'Anticristo in persona. Puoi leggere alcune di queste reazioni qui sotto.

Ciò è stato ulteriormente alimentato dalle critiche del papa a figure come Vance e dalla sua opposizione a molte delle ideologie che Vance rappresenta. Mentre la causa ufficiale della morte è stata riportata come un ictus, Internet non ha mostrato pietà nell'intrattenere affermazioni più stravaganti.