JD Vance incontra Papa Leone XIV in Vaticano

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Ora sappiamo che il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, una delle ultime persone a incontrare Papa Francesco, ha appena incontrato Papa Leone XIV in Vaticano come parte di una più ampia missione diplomatica guidata dalla delegazione americana. L'incontro ha attirato l'attenzione principalmente a causa delle precedenti critiche di Papa Leone alle politiche sull'immigrazione dell'era Trump, un'amministrazione che Vance ora rappresenta. Sebbene non siano emersi dettagli specifici dai colloqui a porte chiuse, entrambe le parti hanno descritto l'incontro come cordiale. JD Vance e Papa Leone XIV // Shutterstock