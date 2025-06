AE86, Supra, Silvia, S2000, Skyline GT-R. Nomi che probabilmente faranno venire un piacevole brivido lungo la schiena a chiunque abbia mai tuffato la punta del piede nella piscina JDM o letto uno dei tanti fumetti giapponesi che celebrano la cultura automobilistica domestica. Initial D, Wangan Midnight, Over Rev o il leggermente più oscuro, ma ugualmente affascinante Shakotan Boogie.

Buttarsi giù per tortuose strade di montagna col favore della notte, con Running in the 90s che batte nell'autoradio e il tachimetro che suona rabbiosamente come un Testimone di Geova inutilmente avanti al campanello. Sì, quello era il sogno di molti di noi. Una città lontana, ovviamente, e prendere parte alla scena delle corse illegali in Giappone è qualcosa che probabilmente molti occidentali hanno avuto la possibilità di sperimentare. Almeno quando lo sport era al suo apice della popolarità.

Fortunatamente ci sono mezzi alternativi per soddisfare il bisogno, e come un salvatore nel bisogno, JDM: Japanese Drift Master striscia sulla scena, in una nuvola di tonfo eurobeat e gomma bruciata. Un gioco che non si limita a cercare di strappare le fragole dalla torta di molti successi passati come Tokyo Xtreme Racer, Drift Champ o uno qualsiasi dei giochi su licenza Inidial D.

No, ha fatto del suo meglio per distillare l'idea romantica e la sensazione che la strada sia più importante della destinazione, e che ogni curva abbia un'anima, sia una cosa viva non solo da superare ma da padroneggiare. Quindi JDM: Japanese Drift Master è la tanto attesa rinascita che noi nerd adoratori di Takahashi abbiamo sempre desiderato? Sì e no, vieni con noi e diamo un'occhiata più da vicino.

Ogni notte mi accendi con la tua benzina

Annuncio pubblicitario:

La premessa non è niente di entusiasmante e tutti abbiamo sentito la leggenda. Un pilota, un'auto, strade strette di notte e un gruppo di avversari con soprannomi colorati da superare. È una ricetta collaudata con cui JDM non fa alcun tentativo di scherzare. In breve, è tanto affascinante quanto prevedibile. Arrivi in Giappone come un pilota sconosciuto, pieno di fiducia con un solo lavoro: fatti strada nel mondo del drift.

Dai piccoli eventi alle gare a tutti gli effetti, costruirai sia la tua reputazione che il tuo garage. È tanto Initial D quanto Gran Turismo e Truck Simulator gettati nel frullatore e girati in modalità drift. In breve, un ulteriore sviluppo dei grandi del genere dell'era PS2, condito con sensibilità moderne. L'ambientazione è semplice, efficace e piena d'amore. Risaie, fitte foreste, stazioni di servizio, Isakaya locali e officine piene di vecchi fumatori con un passato dubbio.

È un mondo costruito da persone che amano davvero le auto giapponesi degli anni '90. Non perché siano i più veloci, ma perché suonano bene. Sembra giusto. Ma la storia non è certo il motivo principale per giocare a JDM, anche se aggiunge molto fascino. no, sei qui per trascinarti al ritmo di Space Boy e sognare di andare in un Giappone che non esiste più.

Si tratta di un sottile gioco di equilibri tra arcade e realismo che atterra da qualche parte nelle acque torbide tra Assetto Corsa e Rallisport Challenge, accessibile in un modo educativo che ti consente di iniziare a derapare con ragionevole sicurezza dopo appena mezz'ora al volante. Che diventa anche rapidamente infernale e viene ricompensato durante le gare, che riguardano principalmente la vittoria con stile, non l'essere il primo a tagliare il traguardo.

Annuncio pubblicitario:

Ogni volta provo gioia quando ricordi il mio nome

Invece, ottieni punti per la gentilezza, l'audacia e il controllo con cui vai in curva, e quella sensazione di riuscire davvero a ottenere una derapata lunga e ampia in cui mantieni e utilizzi lo slancio della tua auto è puro zen. È anche divertente quanto siano diverse le auto nel gioco. Un vecchio AE86 (sì, certo che è nel gioco) si comporta più o meno come ci si aspetterebbe, e il contrasto con una pesante Toyota Chaser è palpabile, così come l'RX-7, che innegabilmente si comporta come una capra feroce.

Alle auto è stata semplicemente data molta personalità e diventano quasi personaggi a sé stanti mentre si armeggia con loro. Sono Pokémon, ma molto più divertenti.

Un'altra area in cui JDM eccelle è il modo in cui puoi ricostruire e personalizzare le tue auto. Che possono essere scomposti in molecole se lo si desidera, dai sistemi di scarico, turbo, pneumatici, sospensioni, differenziali, filtri dell'aria e altro ancora. No, non si tratta di dettagli a livello di Car Mechanic Simulator, ma sono abbastanza profondi da permetterti di costruire la tua auto esattamente come la desideri. E soprattutto, ogni regolazione si fa sentire.

Cambia il camber di qualche grado e l'auto si comporta in modo diverso nella gara successiva. Metti le slick e ottieni una presa migliore. Questo va ben oltre la semplice estetica e diventa rapidamente quasi filosofico mentre ti alzi e scegli tra tutte le rifiniture e le parti.

Così puoi essere la mia stella splendente stanotte, non sono solo con tutto il tuo amore!

Il mondo di gioco è una sorta di interpretazione distillata della campagna giapponese - pensate a Gunma o Tochigi, ma compressa in una mappa di gioco aperta e focalizzata. È abbastanza grande da dare un senso di libertà, ma progettato in modo da poter sempre trovare un nuovo percorso per attaccare. Che ti portano su per le montagne, attraverso le foreste, in piccoli villaggi con insegne al neon lampeggianti e giù per passi tortuosi. In altre parole, si può dire che si tratta di persone che hanno visto e letto l'iniziale D troppe volte - e lo dico come il più grande complimento possibile.

Ci sono anche piccoli momenti di mondanità, momenti di riflessione in cui ci si ferma: si può fare rifornimento, lavare l'auto, fare provviste o semplicemente navigare nella notte. Dà un bel ritmo al gioco, in cui non deve essere sempre una questione di adrenalina al massimo, ma anche, beh, solo di guidare.

Certo, questo è un progetto indie, e si vede. La grafica è a volte irregolare: alcuni ambienti sono incredibilmente belli, soprattutto con la luce della sera o con la pioggia, mentre altri sembrano più dei segnaposto e i personaggi nei filmati non sono esattamente pluripremiati. Ma fanno il loro lavoro. JDM è chiaramente uno di quei giochi in cui l'amore e la passione traspaiono e nascondono in parte le carenze tecniche. È affascinante piuttosto che brutto. Non necessariamente il cofano più lucido che tu abbia mai visto, ma con una magia rombante sotto.

Naturalmente, anche qui devo dare una menzione speciale alla musica. No, non è un Eurobeat con licenza, ma l'ispirazione è chiara, con un'atmosfera entusiasta che ti riporta al periodo d'oro degli anni '90 con un perfetto equilibrio tra anime di corse ed elettronica underground. Il che si abbina perfettamente all'umore e funziona a meraviglia quando si inseguono punti su un passo di montagna solitario nelle prime ore del mattino.

Vola attraverso il cielo, sarai mia, posso sentire il tuo sogno con te piccola. Sto per prenderti, come un ragazzo spaziale!

Ma anche il sole ha le sue macchie e non posso ignorare alcune delle imperfezioni più evidenti. Per quanto ferocemente il mio cuore possa battere per questo progetto appassionante. Bug, sì, ce ne sono un sacco e possono assumere la forma di alcuni divertenti spasmi muscolari in cui la fisica del gioco a volte va completamente fuori di testa. È tutt'altro che rivoluzionario, ma qualcosa di cui dovresti essere consapevole.

Allo stesso modo, molti dei menu sembrano un po' a metà e c'è spazio per lavorare sull'interfaccia, chiaramente. Anche l'ottimizzazione non è perfetta e ho avuto un crash totale del gioco in ogni caso. Ma, almeno non ha schermato l'intero computer, a differenza di F1 25. Va anche detto che l'IA non è esattamente la più brillante di sempre e manca di personalità.

Ma anche se JDM non è il gioco più raffinato sul mercato, la passione traspare e non c'è dubbio che questo sia un gioco con un'anima. È un tributo senza precedenti alla cultura automobilistica giapponese, una lettera d'amore a tutti noi che ci divertiamo a vedere un Toyota Sprinter sfrecciare sulla strada. Perché nel migliore dei casi, JDM è davvero incredibile, e quando sei immerso nella notte sotto il bagliore dei lampioni, canticchiando silenziosamente Deja Vu, con gli occhi puntati sul prossimo passo di montagna. Poi c'è ben poco che batte il Drift Master giapponese.