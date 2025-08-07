Jean Alesi attacca Lewis Hamilton: "Senna o Schumacher non avrebbero mai detto una cosa del genere"

HQ

Lewis Hamilton sta attraversando un periodo molto difficile con la Ferrari, chiudendo 12° al Gran Premio d'Ungheria, picchiandosi dicendo che era "assolutamente inutile", che guidava male e che la Ferrari dovrebbe cercare un altro pilota.

Sebbene Hamilton abbia ricevuto in seguito molto sostegno da altre figure della Formula 1, non tutti sono stati così gentili e hanno indicato l'atteggiamento negativo di Hamilton come un problema. Uno di loro era Jean Alesi, pilota francese di F1 che ha corso per la Ferrari tra il 1991 e il 1995, anno in cui ha vinto il suo unico Gran Premio, il Gran Premio del Canada del 1995.

Ora lavora come opinionista, Alesi ha scritto nella sua rubrica del Corriere della Sera e ha criticato l'atteggiamento di Hamilton. "Penso che l'atteggiamento di Hamilton demoralizzi le persone che lavorano intorno a lui. Senna o Schumacher non avrebbero mai detto una cosa del genere".

In questa stagione, l'unica vittoria di Hamilton è stata una gara Sprint in Cina. Nelle gare della domenica non è nemmeno salito sul podio, raggiungendo solo il quarto posto in tre occasioni. E alcuni non pensano che si riprenderà, con Bernie Ecclestone che ha anche detto al Daily Mail che probabilmente dovrebbe ritirarsi: "Si stancano. Lewis è stanco. Fa quello che fa da sempre. Ha bisogno di una pausa definitiva, di un reset totale per fare qualcosa di completamente diverso", ha detto (via GPBlog).