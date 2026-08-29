Jean Grey come protagonista della sua serie limitata di fumetti da novembre

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Una delle principali nuove serie a fumetti in lavorazione dalla Marvel è nota come DNX, che esplora come vari eroi e squadre si adattino a un mondo in cui un devastante X-Virus è stato scatenato nel tentativo di trasformare i non mutanti in mutanti con effetti di vasta portata. DNX sta per iniziare, ma anche lo sceneggiatore Jed MacKay guarda già al futuro.

Marvel Comics ha annunciato una nuova storia chiamata semplicemente Jean Grey, basata sulla leggendaria mutante telepatica e che esplora come si adatti a un mondo colpito dal virus X dopo essere tornata da un'avventura nel cosmo. Non si tratta però di un Jean Grey qualunque, ma è la versione del personaggio impregnata di Fenice, cioè un essere di potere notevole.

A tal fine, la sinossi della trama di Jean Grey (2026) è descritta come segue: "La Fenice sta andando sulla Terra. Jean Grey è in fiamme dentro. Quando atterrerà terra, consumerà tutto ciò che tocca... o manterrà il controllo del potere vitale e vitale che le scorre dentro?"

Come già detto, MacKay è lo scrittore di questa storia e sarà affiancato dall'artista Rogê Antônio, mentre Jöelle Jones ha scritto la copertina. Il primo numero di questa storia in cinque parti debutterà dal 25 novembre, e puoi vedere la splendida copertina qui sotto.

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