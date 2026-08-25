Jed York, proprietario della squadra NFL San Francisco 49ers così come di Leeds United e Rangers, arrestato per sollecitazione di prostituzione

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Jed York, CEO americano di 46 anni e proprietario della squadra NFL San Francisco 49ers, così come dei club britannici Leeds United in Premier League e dei Rangers della Premier League scozzese, è stato arrestato domenica 23 agosto a East Palestine, Ohio, e condannato a due giorni di carcere per disturbo della sordem pubblica e possesso di strumenti criminali, anche se inizialmente fu arrestato per sollecitazione di prostituzione.

York si è dichiarato non contestato entrambe le accuse, il che significa che ha accettato la condanna senza ammettere formalmente la colpevolezza. L'accusa iniziale di sollecitazione di prostituzione è stata modificata in disturbo della disordine, e la pena prevedeva un giorno di carcere per ciascuna delle due accuse, oltre a una multa di 1.150 dollari (150 dollari per condotta disordinata e 1.000 dollari per possesso di strumenti criminali, che non sono stati specificati) e l'ordine di completare un corso online, come riportato da The Guardian.

I documenti del tribunale mostrano che York aveva organizzato attività sessuali per 140 dollari su un sito web di prostituzione posizionato da agenti sotto copertura di una task force contro la tratta di esseri umani in Ohio.

Jed York è il principale proprietario dei San Francisco 49ers dopo aver acquisito le quote della madre nel 2024. 49ers Enterprises acquistò quote di minoranza del Leeds United nel 2018 e il resto del club nel 2023; la società ha anche acquistato la maggioranza delle azioni di Rangers nel 2025.