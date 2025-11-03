Auto
Jeep arriva al Sema 2025 con questa bella bestia retrò
Bentornati negli anni '80...
Definire la gamma di modelli Jeep "eccitante" sarebbe un eufemismo (forse meno la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, quindi), ma durante il SEMA 2025 di Las Vegas intendono "scoppiare" un po' e farlo immergendosi in profondità nella cosa degli anni '80 che hanno già preso in giro. Soprattutto, è l'imminente Jeep Rewind che sembra essere un tentativo di Jeep di testare e vedere se c'è una domanda principalmente negli Stati Uniti. Se lo farà, non è ovviamente impossibile che Rewind raggiunga gli autosaloni, a lungo termine.