Jeff Bezos co-leader della startup di IA in un ruolo operativo per il primo dopo Amazon

Jeff Bezos assumerà un ruolo di leadership attiva come co-amministratore delegato di una nuova startup di intelligenza artificiale chiamata Project Prometheus, ha riportato lunedì il New York Times (tramite Reuters). L'azienda si concentra su applicazioni di IA per ingegneria e produzione, inclusi computer, automobili e veicoli spaziali. Con 6,2 miliardi di dollari di finanziamento, Project Prometheus è tra le startup in fase iniziale più finanziate a livello globale.

Questa è la prima posizione operativa formale di Bezos da quando ha lasciato la carica di CEO di Amazon nel luglio 2021. Il suo co-CEO sarà Vik Bajaj, fisico e chimico che in precedenza ha lavorato con il cofondatore di Google, Sergey Brin, presso la "Moonshot Factory" (X). Project Prometheus ha già reclutato quasi 100 dipendenti, tra cui ricercatori di OpenAI, DeepMind e Meta.

Bezos sta entrando in un mercato altamente competitivo dell'IA, dominato da aziende come OpenAI, Meta e Google, oltre a numerose startup emergenti. L'azienda mira a sfruttare l'IA all'avanguardia per accelerare l'innovazione nell'hardware e nei processi produttivi.