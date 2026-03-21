Jeff Bridges e Jesse Eisenberg si uniscono al cast di Minions & Monsters
Il film d'animazione debutterà a luglio e vedrà la partecipazione di alcuni nomi di spicco.
Il 2026 si profila come un anno enorme per Illumination, con la casa di produzione di animazione che presenterà The Super Mario Galaxy Movie ad aprile e poi con Minions & Monsters a luglio.
Parlando di quest'ultimo progetto, dato che mancano meno di quattro mesi alla prima, ora è stato svelato parte del cast più ampio del film, e ci saranno nomi importanti che sicuramente attireranno l'attenzione di molti giovani cinematografici.
In un nuovo post sui social media, ci viene informato che Minions & Monsters vedranno protagonisti i talenti di Jeff Bridges, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Trey Parker e anche Zoey Deutch. Un elenco piuttosto ricco per un film su creature soprannaturali e compagni gialli indistruttibili.
Per quanto riguarda la trama di Minions & Monsters, la storia segue come i Minions salgono a Hollywood negli anni '20 ed esplora come realizzarono un film, un colpo di scena considerato "turbolento, ridicolo e totalmente vero". Per uno sguardo più da vicino al film, puoi vedere il trailer qui sotto.