Jeff Bridges e Jesse Eisenberg si uniscono al cast di Minions & Monsters

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Il 2026 si profila come un anno enorme per Illumination, con la casa di produzione di animazione che presenterà The Super Mario Galaxy Movie ad aprile e poi con Minions & Monsters a luglio.

Parlando di quest'ultimo progetto, dato che mancano meno di quattro mesi alla prima, ora è stato svelato parte del cast più ampio del film, e ci saranno nomi importanti che sicuramente attireranno l'attenzione di molti giovani cinematografici.

In un nuovo post sui social media, ci viene informato che Minions & Monsters vedranno protagonisti i talenti di Jeff Bridges, Allison Janney, Jesse Eisenberg, Christoph Waltz, Trey Parker e anche Zoey Deutch. Un elenco piuttosto ricco per un film su creature soprannaturali e compagni gialli indistruttibili.

Per quanto riguarda la trama di Minions & Monsters, la storia segue come i Minions salgono a Hollywood negli anni '20 ed esplora come realizzarono un film, un colpo di scena considerato "turbolento, ridicolo e totalmente vero". Per uno sguardo più da vicino al film, puoi vedere il trailer qui sotto.