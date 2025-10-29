Jeff Bridges paragona Tron: Ares a Heaven's Gate

HQ

Tron: Ares sta affondando al botteghino globale, che finora ha raggiunto a malapena i 125 milioni di dollari. Un disastro se paragonato al budget di produzione che, secondo fonti vicine alla Disney, supera i 220 milioni di dollari. Detto questo, molti analisti ora prevedono che Tron: Ares finirà per costare alla Disney almeno 130 milioni di dollari.

Ma in mezzo a tutta la negatività, Jeff Bridges cerca di gettare una luce diversa sul film che in un'intervista ha paragonato al leggendario fiasco di Heaven's Gate. Il film è diventato uno dei più grandi flop nella storia del cinema quando è uscito nei primi anni '80, ma da allora ha guadagnato un seguito di culto.

Bridges ha detto a Entertainment Weekly che:

"È interessante, però, come i film vengono accolti nel weekend di apertura. Ricordo che Heaven's Gate era considerato, sai, molto deludente o un flop, ma oggi è considerato una specie di capolavoro"

In altre parole. Anche se le cose possono sembrare cupe al momento, Tron: Ares non è completamente condannato e almeno Bridges è cautamente ottimista per il futuro.

Cosa ne pensi, Tron: Ares è un classico del futuro?