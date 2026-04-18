Jeff Daniels, Jared Harris e J.K. Simmons si scontrano in un dramma teso The Brink of War

È un periodo preoccupante per tutte le persone nel mondo, poiché i cambiamenti politici e le tensioni continuano a dare alla vita un'atmosfera di inquietudine. È naturale essere preoccupati e un po' ansiosi per questo, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che questo tipo di situazioni sono state comuni nella storia umana, come dimostra il prossimo film del distributore Angel.

Conosciuto come The Brink of War, questo è un thriller politico teso che esplora gli eventi della Guerra Fredda e come Stati Uniti e Unione Sovietica si siano trovati in contrasto e hanno messo il mondo intero sotto attenzione a una guerra nucleare. Questo film segue Ronald Reagan, Mikhail Gorbaciov e George Shultz, tutti mentre i tre politici navigano in queste acque turbolente e cercano di evitare un disastro, idealmente portando a un disarmo nucleare completo ma rischiando di andare in una direzione molto più catastrofica...

Previsto per la prima uscita nelle sale il 14 agosto, The Brink of War vedrà Jeff Daniels nel ruolo di Reagan, Jared Harris come Gorbaciov e J.K. Simmons come Shultz. Puoi vedere il trailer di The Brink of War qui sotto così come la sua sinossi ufficiale.

"Il presidente Reagan corre contro il tempo per salvare un accordo con il leader sovietico Mikhail Gorbaciov che potrebbe smantellare arsenali nucleari—o innescare un disastro. Con la pressione crescente da tutte le parti, ogni parola pronunciata avvicina il mondo alla pace... o distruzione."