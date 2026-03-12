Jeff Kaplan rivela perché se n'è andato Blizzard Dopo 19 anni, le richieste dei capi erano completamente irragionevoli

HQ

Quando Jeff Kaplan, il creatore di Overwatch, tra le altre cose, ha improvvisamente deciso di lasciare Blizzard qualche anno fa, ha causato un certo scalpore nell'industria. Ora ne parla di più in una nuova intervista con Lex Fridman, rivelando cosa ha realmente scoperto la sua decisione, che secondo lui è dovuta in gran parte a quanto la cultura interna di Blizzard fosse cambiata e alla quasi folle ricerca di "più soldi".

Kaplan ha lavorato in Blizzard per quasi due decenni ed è stato una delle forze trainanti dietro successi come World of Warcraft e, soprattutto, Overwatch, dove ha rappresentato il volto pubblico del gioco per molti anni.

In un'intervista, Kaplan afferma che un evento particolarmente importante è stato un punto di svolta. Durante un incontro con un dirigente di Blizzard, gli fu detto che se Overwatch non avessero raggiunto certi obiettivi finanziari, fino a mille dipendenti avrebbero perso il lavoro e che sarebbe stata tutta colpa sua.

"Ciò che alla fine ha distrutto me e la mia carriera in Blizzard è stato che sono stato chiamato nell'ufficio del CFO e lui mi ha fatto sedere e mi ha detto—mi ha dato una data che all'epoca era il 2020 e che stava per spostare al 2021, ma all'epoca era il 2020—e ha detto: 'Overwatch deve fare [oscurato] nel 2020, E poi ogni anno dopo serve un ricavo ricorrente di [redacted]' e poi mi dice 'se non va [redacted] licenzieremo 1.000 persone, e sarà colpa tua.' E quello è stato il momento più grande di "f**k you" che abbia mai avuto nella mia carriera, è stato surreale trovarmi in quelle condizioni."

Dopo aver lasciato Blizzard, Kaplan ha mantenuto un profilo molto basso e attualmente sta lavorando a un nuovo progetto a tema Wild West.