Jeff lo squalo di terra, il nuovo compagno sta per diventare la tua prossima ossessione Marvel

Prima che Marvel Rivals debuttasse alla fine del 2024, la maggior parte dei fan di Marvel, quelli che hanno familiarità con i film e le serie TV, probabilmente non erano a conoscenza di Jeff the Land Shark. Poi il gioco multiplayer è stato lanciato e ha introdotto una versione del personaggio che era francamente sopraffatta, e Jeff è diventato un nome un po' familiare e un successo definitivo.

A tal fine, Jeff sta apparendo in sempre più fumetti e, dopo la corsa di Jeff Week Infinity Comic nel 2024, ora Marvel ha svelato anche una corsa del 2025. Conosciuto semplicemente come Jeff Week Infinity Comic (2025), questa sarà un'altra breve serie di numeri scritti dal creatore di Jeff Kelly Thompson e illustrati da Gurihiru.

Per quanto riguarda il motivo per cui dovresti essere entusiasta di questa corsa, introdurrà un compagno di Jeff, un personaggio che è probabilmente più adorabile dello stesso Jeff, un polpo a sette braccia noto come Ken the Septapus.

Thompson ha anche spiegato cosa possiamo aspettarci dalle due creature marine nel fumetto di quest'anno, aggiungendo: "Jeff crea un nuovo amico-nemico in Ken the Septapus, un altro disadattato che interrompe la giornata di relax di Jeff. Nonostante il loro conflitto iniziale, le due creature si trovano presto ad affrontare un nemico comune che le mette in "vero pericolo", che le manda in un'avventura "drammatica" insieme e le porta a fare alcune importanti scoperte l'una sull'altra.

Parlando di Ken, Thompson afferma: "Confesso che ero restio a creare un simpatico amico di Jeff, ma ho dimenticato quanto sarebbe stato delizioso avere Gurihiru libero di disegnare un amico carino. Basti dire che non sono rimasto deluso! Non è lui la cosa più carina di sempre? Non sono sicuro di cos'altro posso dire, se non che penso che lui trovi Jeff in parte perché è un po' disadattato, come Jeff. Adoro la narrativa dei "disadattati che si trovano".

Jeff Week Infinity Comic (2025) è uscito ora, e la buona notizia è che c'è altro Jeff in arrivo, dato che Thompson e Gurihiru collaboreranno ancora una volta su un Jeff Month a tema Halloween. Ci viene detto: "Questo, abbastanza appropriato per Jeff, che ama travestirsi, è a tema Halloween. Aspettatevi di vedere Ken apparire di nuovo e un sacco di peripezie (e anche qualche costume, ovviamente)! Spero che presto faremo anche la quinta stagione di IT'S JEFF".

