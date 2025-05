Jeffrey Dean Morgan avrebbe interpretato Batman di Flashpoint

Sebbene la versione di Zack Snyder del Justice League sia stata acclamata dagli spettatori, non è stata sufficiente per permettergli di prendere ancora una volta il timone e guidare il futuro degli eroi della DC sul grande schermo. Come ben sappiamo, James Gunn e Peter Safran sono attualmente al timone, ma se Snyder avesse continuato ad avere una grande influenza sull'ormai defunto universo cinematografico, Jeffrey Dean Morgan avrebbe avuto un ruolo più importante.

Jeffrey Dean Morgan ha avuto un ruolo molto piccolo come Thomas Wayne all'inizio di Batman v Superman: Dawn of Justice, ma c'erano piani per espandere quel ruolo. In un'intervista con Den of Geek ha detto che Snyder voleva che alla fine interpretasse Batman di Flashpoint. In questa versione alternativa, è Bruce che viene assassinato mentre Thomas e Martha sopravvivono, con la morte di Bruce che fa impazzire Martha e Thomas che diventa un Batman ancora più violento e spietato, guidato dalla vendetta.