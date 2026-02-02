Jeffrey Epstein è stato bandito da Xbox Live nel 2013

HQ

Nei media si è parlato molto dei cosiddetti "Epstein Files" che sono stati diffusi a lotti dal governo degli Stati Uniti, rivelando individui che hanno avuto vari contatti con Jeffrey Epstein, una persona accusata sia di tratta di esseri umani che di abusi sessuali (è morto nel 2019, lo stesso anno in cui è stato arrestato).

In relazione agli ultimi documenti pubblicati, è stato ora rivelato che l'industria del gaming è coinvolta nel suo business in vari modi, cosa che Tom Warren, direttore di The Verge, ha scoperto includere Microsoft - anche se non in modo scandaloso, anzi. Tramite Bluesky, Warren rivela che Microsoft ha effettivamente bandito Epstein da Xbox Live nel 2013 a causa di "molestie, minacce e/o abusi su altri giocatori", che viene anche descritto come "grave, ripetuto e/o eccessivo."

Tuttavia, la ragione non era necessariamente che Epstein si comportasse da schifoso online (lo faceva quasi sempre nella vita reale), ma piuttosto "la politica della partnership del Procuratore Generale di New York con Microsoft e altre aziende di videogiochi per rimuovere i sex offender registrati a New York dai servizi di gioco online." I servizi di gioco sono stati spesso accusati di favorire il grooming, quindi non c'è dubbio che questa sia stata la decisione giusta da parte di Microsoft.