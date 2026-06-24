Jemaine Clement conferma che un sequel What We Do In The Shadows è in preparazione

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What We Do In The Shadows ha davvero aiutato a far conoscere il regista Taika Waititi, ma tutti i coinvolti erano visti come una stella promettente dopo l'uscita del famoso mockumentary sui vampiri. Ha dato origine a uno spin-off di grande successo con Matt Berry, Natasia Demetriou, Kayvan Novak e Mark Proksch. Ma ora sembra che uno dei protagonisti del film, Jemaine Clement, voglia vederlo tornare al punto di partenza.

Parlando con Nexus Point News, a Clement è stato chiesto del potenziale di una serie animata come modo per esplorare i personaggi che ha dato vita (o non morto) nell'originale del 2014. "Ne ho parlato con un'azienda. Volevano fare un film animato What We Do In The Shadows, ma sento che il mio lavoro con FX è stato quello show e penso che abbiamo chiuso il nostro rapporto con FX. Sento che ora andrò avanti," disse Clement.

Questo potrebbe aver instrutto i sogni di chi voleva più WWDITS, ma poi Clement ha rivelato che non tutta la speranza è perduta. "Stiamo scrivendo un altro film What We Do In The Shadows, come un sequel del film," rivelò.

È probabile che questo sequel sia ancora nelle fasi molto, molto iniziali, ma sicuramente attirerà l'attenzione dei fan man mano che il lavoro prosegue. La serie TV potrebbe essere quella a cui la gente è più abituata oggi, ma il film originale sembra ancora un classico mockumentary, e ci piacerebbe rivedere i nostri vecchi amici Vladislav, Viago, Petyr e Stu.