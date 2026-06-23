Jenna Ortega è un robot che cerca di guarire una famiglia nel Klara and the Sun di Taika Waititi

Anche se non siamo ancora del tutto lì, presto i robot potrebbero far parte della nostra vita quotidiana (quando non sono impegnati a girare i bambini con calci rotanti). Quando arriverà quel giorno, forse avremo un futuro simile a quello di Klara and the Sun, dove invece degli animali domestici, le famiglie potranno comprare "amici artificiali" di cui accudire.

Jenna Ortega interpreta una di queste amiche artificiali nella prossima commedia/dramma di Taika Waititi su una famiglia che trova guarigione attraverso un robot. Basato sul libro omonimo di Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun ci offre uno sguardo a un futuro distopico, ma uno che potrebbe non essere così cupo come si potrebbe pensare. Con la mente e l'intelligenza di una bambina, Klara ha bisogno di prendersi cura più di quanto possa prendersi cura della sua famiglia umana, ed è costantemente alla ricerca della casa del sole.

Se lo troverà, non lo sappiamo, ma il trailer ci offre una trama di pesce fuordi, dall'aspetto piuttosto standard, con Klara e una famiglia guidata da Amy Adams che probabilmente ha davvero bisogno di riparazioni. Klara and the Sun arriva nei cinema il 23 ottobre.