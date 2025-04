Jenna Ortega spiega perché ha lasciato il franchise di Scream

Nel novembre 2023 è stato annunciato che Melissa Barbera, protagonista del reboot dei film di Scream, avrebbe lasciato il franchise. Questo è avvenuto non molto tempo dopo che l'attrice ha postato su Instagram alcune osservazioni sulla guerra tra Israele e Hamas.

Il giorno dopo, è stato rivelato che anche Ortega avrebbe lasciato il franchise. In una nuova intervista con The Cut, ha parlato di ciò che l'ha portata a decidere di andarsene. "Non aveva nulla a che fare con la retribuzione o la programmazione", ha detto. "Stava succedendo la faccenda di Melissa, e tutto stava andando a rotoli. Se Scream VII non doveva essere con quel team di registi e con quelle persone di cui mi sono innamorato, allora non mi sembrava la mossa giusta per me nella mia carriera in quel momento".

Barrera e Ortega hanno interpretato le sorelle Carpenter nel franchise di Scream, e inizialmente si credeva che facessero parte di Scream 7. Tuttavia, ora sembra che il nuovo film riporterà invece il franchise alle sue radici originali, interpretando ancora una volta Matthew Lillard.