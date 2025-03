Jenna Ortega vuole recitare in un film Gremlins

Mercoledì e Beetlejuice La star di Beetlejuice Jenna Ortega vuole essere coinvolta in un altro franchise classico, ovvero Gremlins. Parlando di recente al SXSW, Ortega ha detto che sarebbe disposta a lavorare sul franchise, chiedendo anche una chiamata.

Parlando con IMDB, a Ortega è stato chiesto per prima cosa quale creatura mitica le piacerebbe vedere nel mondo reale. Ha faticato a trovare qualcosa che suscitasse il suo interesse, ma ha ammesso che da bambina amava Gremlins, il che le ha poi aperto la porta per dire che le sarebbe piaciuto essere in un film.

"Gremlins 3? 4? Non lo so. Chiamami!» disse. Il prossimo progetto di Ortega in uscita è Death of a Unicorn, che la vede recitare al fianco di Paul Rudd in una stravagante commedia horror di A24. Anche la stagione 2 di Wednesday uscirà quest'anno, poiché Ortega continua la sua corsa di media spettrali.