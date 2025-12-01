Jennifer Hale "vorrebbe giocare di nuovo a Bayonetta" nonostante fosse stata "buttata sotto il bus"

HQ

Il nome Bayonetta è stato recentemente molto controverso, poiché una serie di controversie ha afflitto la serie dopo che la doppiatrice originale (Hellena Taylor) è stata recentemente sostituita da PlatinumGames da una veterana doppiatrice (Jennifer Hale) a causa di un conflitto che sembrava ruotare attorno al compenso che Taylor avrebbe dovuto ricevere per i suoi compiti su Bayonetta 3. Questo ha portato PlatinumGames a rilasciare una dichiarazione, e l'intera situazione ha in qualche modo offuscato il lancio del terzo capitolo della amata serie.

Mentre PlatinumGames ' Hideki Kamiya crede che ce ne saranno altri Bayonetta, potenzialmente anche senza il suo coinvolgimento, non è chiaro chi darà la voce alla protagonista strega, anche se è improbabile che Taylor tornerà. Al contrario, Hale sembra essere la favorita per continuare in questa posizione, cosa su cui ha recentemente commentato in un'intervista a Gaming Bible.

Quando gli è stato chiesto di Bayonetta e di tutta la controversia, Hale ha dichiarato: "Mi piacerebbe giocare di nuovo contro Bayonetta. Ma sono stato sicuramente scartato sotto il bus da tutta quella faccenda, e non ho potuto parlare per conto mio perché ero soggetto non a uno, ma a due accordi di condanna. Alla fine, mi è stato permesso di fare una dichiarazione, cosa che ho apprezzato, e ho potuto presentare i fatti."

Ha continuato osservando che "ci sono state alcune cose dette [che sono state] presentate come fatti, ma erano false," e che "prima di accettare l'audizione, ho controllato tutto a fondo e mi fido del regista." Questo ha significato che "interpretare Bayonetta è stato così divertente" anche se "non è stato divertente essere scaricata sotto il bus come è successo a me, ma ero felice di uscire dall'altra parte."

Se dovesse arrivare un altro Bayonetta gioco, chi pensi dovrebbe doppiare la strega titolare?