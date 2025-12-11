Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno per The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

HQ

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprenderanno i loro ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark nel prossimo film prequel The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, previsto per il prossimo novembre.

The Hollywood Reporter ipotizza che la coppia probabilmente apparirà in una sequenza in flashforward, dato che il film si svolge 25 anni prima della serie principale. Al momento della stesura non sono stati divulgati dettagli da parte di Lionsgate sui cameo.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping è un prequel che ci riporta al secondo quarto di quell, dove il mentore di Katniss e Peeta, Haymitch, ne esce vincitore (spoiler, in un certo senso, ma questo è un prequel). Joseph Zada interpreterà il giovane Haymitch, e vedremo anche versioni più giovani di altri preferiti di Hunger Games come Caesar Flickerman ed Effie Trinket.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping debutta il 20 novembre 2026.