Jennifer Runyon è venuta a mancare - nota per la scena iconica Ghostbusters

Jennifer Runyon potrebbe non essere un nome che tutti conoscono, ma la maggior parte di voi che leggete probabilmente ha visto uno dei suoi film. È la bionda che Peter Venkman (interpretato da Bill Murray) si astiene dal punire dopo aver fatto delle sue ipotesi sbagliate nell'introduzione del primo Ghostbusters.

Ora Deadline riporta che purtroppo è venuta a mancare all'età di 65 anni, dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è stata annunciata su Instagram dalla sua amica Erin Murphy, forse più conosciuta per la serie TV Bewitched. Scrive:

"È così triste condividere che la mia amica Jennifer Runyon Corman è venuta a mancare dopo una breve battaglia contro il cancro. 💔

Alcune persone sai che sarai amico prima ancora di incontrarti. Era una donna speciale. Mi mancherai, Jenn. I miei pensieri sono con la tua famiglia e i tuoi bellissimi figli."

Naturalmente siamo addolorati dalla sua scomparsa e inviamo i nostri pensieri ai suoi cari. Come sempre, vorremmo ringraziare Jennifer Runyon per tutto l'intrattenimento che ci ha portato.