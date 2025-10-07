Jensen Ackles rivela il tempo che ha dovuto lasciare il set The Boys

HQ

Sappiamo che The Boys cerca spesso di scioccare i suoi spettatori con ogni nuova stagione, ma a volte il contenuto dello spettacolo può persino influenzare il cast. Jensen Ackles, che fa il suo ritorno nei panni di Soldier Boy nella quinta stagione di The Boys, ha dovuto lasciare il set ad un certo punto a causa di una scena che lo ha scioccato così tanto.

Come riportato da Fangasm sui social media, Ackles ha rivelato di aver fatto un immediato 180 mentre camminava sul set. "Entro nella scena, giro l'angolo e dico 'oh mio Dio'. Non era la mia battuta. E dovevo rimanere lì, ma non avevo visto cosa stava succedendo".

Anche se ovviamente c'erano state delle prove prima di allora, Ackles ha detto che la scena è cambiata tra loro e il giorno effettivo delle riprese. "Sono appena tornato fuori e loro mi hanno detto 'uh, taglia?' E io ero tipo 'Mi dispiace, non ero preparato per questo'. E non credo che lo sarà nemmeno nessun altro".

Ovviamente non sappiamo a cosa si riferisca Ackles, ma possiamo immaginare che con la quinta stagione di The Boys che sarà l'ultima, vedremo tutto e il lavandino della cucina gettato dentro per renderlo un finale da ricordare.