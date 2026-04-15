Jensen chiama ufficialmente la sua vettura di ritorno "Interceptor GTX"

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Il progetto Jensen rinato ha ufficialmente fatto un passo avanti, e ora ha un nome: Interceptor GTX. Rivelata da Jensen International Automotive, la nuova auto è una versione moderna della formula classica di Interceptor, ma cosa fondamentale, non è un restomod o una continuazione. Questa è una GT a prestazioni inviolate, progettata per rilanciare il marchio in una nuova era.

I dettagli sono ancora scarsi, ma conosciamo le basi. La GTX si posa su un telaio in alluminio, indossa una carrozzeria in alluminio assemblata a mano e monta un V8 "su misura" sotto il cofano. In altre parole, questo si attiene saldamente alla tradizionale ricetta della GT a motore anteriore, solo con l'ingegneria moderna sottostante.

David Duerden, Amministratore Delegato di JIA, ha dichiarato quanto segue in un comunicato stampa:

"Presentata sessant'anni dopo il lancio dell'originale Jensen Interceptor, la Jensen Interceptor GTX 2026 unisce artigianato tradizionale e tecnologia moderna per affermare con sicurezza un carattere contemporaneo. Non vediamo l'ora di svelare presto il nostro primo prototipo: uno speciale pre-produzione, ultra altissimo prestazioni, che farà battere il cuore e porterà Jensen in nuovi territori."

Il nome Interceptor stesso ha un peso serio. L'originale ha contribuito a definire Jensen come costruttore di eleganti grand tourer con motore V8 negli anni '60 e '70, e la nuova auto mira chiaramente a sfruttare quell'eredità mentre si crea una propria identità. Una versione pre-produzione sarà presto svelata.