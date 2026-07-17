Jensen Huang ringrazia ancora una volta Sega e ricorda al mondo come hanno salvato Nvidia

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Durante una celebrazione che ha segnato una reunion a 30 anni di distanza tra il CEO di Nvidia e diverse leggende Sega, tra cui Shoichiro Irimajiri (ex CEO di Sega) e Yu Suzuki (Virtua Fighter, Shenmue), il CEO di Nvidia Jensen Huang ha colto l'occasione per ringraziare ancora una volta Sega per il fatto che il gigante dei chip esista ancora oggi – e così facendo, ha ricordato al mondo una storia che forse non tutti conoscono.

A metà degli anni '90, Nvidia era un produttore di chip in difficoltà che riuscì a ottenere un contratto con Sega per sviluppare il chip grafico per Dreamcast. Tuttavia, anche Nvidia ha fallito in questo, dopo aver indirizzato lo sviluppo in una direzione diversa rispetto al rapido DirectX. I soldi finirono, e Huang viaggiò personalmente in Giappone per scusarsi.

L'allora capo di Sega of America, Shoichiro Irimajiri (che in seguito divenne CEO di Sega), apprezzava Huang e apprezzava la sua onestà. Anche se la stessa Sega stava affrontando difficoltà finanziarie, non ci furono dispute o richieste di rimborso riguardo alla partnership fallita, e Sega fornì invece a Nvidia 5 milioni di dollari in fondi di investimento (lo stesso Huang disse che c'era quasi nessuna possibilità che potessero mai riavere i soldi), sufficienti a mantenere l'azienda a galla per altri sei mesi.

Grazie alla generosità di Sega, Nvidia è riuscita a continuare, e il resto è storia. Sega alla fine ottenne un buon profitto dal suo investimento e vendette le sue azioni Nvidia nel 1999 per circa tre volte quella che aveva investito nell'azienda. Se avessero aspettato fino a oggi, però, la posta sarebbe valuta così tanto che Sega avrebbe potuto facilmente acquistare Nintendo e avere ancora la maggior parte dei soldi rimasti. Ecco cosa ha detto Huang su questo argomento quando è apparso nel podcast di Joe Rogan lo scorso anno:

"Se avesse tenuto quell'investimento di 5 milioni di dollari, penso che oggi valga probabilmente circa 1 trilione di dollari."

Sega avrebbe quindi potuto essere di gran lunga l'azienda più ricca del mondo dei videogiochi con un po' più di pazienza, cosa che senza dubbio avrebbe creato un panorama videoludico completamente diverso da quello che vediamo oggi.

Sicuramente non siamo gli unici a pensare che Nvidia dovrebbe ringraziare Sega per il favore finanziando una nuova console per loro?