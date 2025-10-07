Jeph Loeb dice che il suo Superman sarebbe "esattamente lo stesso" oggi - e che il nuovo film di James Gunn attinge dal suo lavoro

HQ

Durante la recente chiacchierata di Gamereactor con il leggendario scrittore di fumetti Jeph Loeb al San Diego Comic-Con di Malaga, il creatore di Superman for All Seasons ha riflettuto su come l'Uomo d'Acciaio si adatterebbe al mondo di oggi e su come la sua interpretazione continui a ispirare gli adattamenti moderni, incluso l'imminente sequel di Superman di James Gunn.

David Caballero di Gamereactor ha chiesto cosa farebbe la sua versione del personaggio nel clima attuale, Loeb non ha esitato:

"Esattamente la stessa cosa."

Loeb ha spiegato che la chiarezza morale e la speranza che definiscono Superman sono tratti senza tempo, che non dovrebbero cambiare con il cambiamento delle tendenze o i toni più scuri. "È un personaggio che, e penso che quando guardi quanto del nuovo film di Superman di James Gunn, ovviamente c'è molto che è stato ispirato. Voglio dire, James è stato molto, molto gentile con me, dicendo che tra All-Star Superman e Superman for All Seasons, è quello che lo ha ispirato".

Gunn è stato piuttosto esplicito riguardo all'ottimismo intrinseco del personaggio, e per Loeb, questo tratto è centrale e fondamentale. "È una storia sulla speranza. Ed è una storia sull'essere gentili. E nel mondo in cui viviamo in questo momento, è una domanda che mi pongo sempre: possiamo usare un po' di questo? Non voglio risolvere i problemi. Voglio solo che le persone agiscano in modo diverso".

Ha sottolineato che la forza di Superman non si misura dalla forza fisica, ma dalla compassione. "Quando hai un personaggio come Superman che non ha bisogno di darti un pugno in faccia, ha solo bisogno di mostrarti il meglio che possiamo essere – quella sarebbe la storia che racconterei".

Mentre il sequel di Superman di James Gunn (in uscita nel 2026) cerca di ridefinire l'eroe per una nuova generazione, le riflessioni di Loeb servono a ricordare perché l'Uomo d'Acciaio resiste. Puoi guardare la nostra intervista completa qui sotto.