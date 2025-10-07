Jeph Loeb sulla prima espansione della Marvel Television: "La gente del cinema ci guardava come se fossimo una gomma sulla loro scarpa"

HQ

Considerando l'enorme portata delleMarvel produzioni che arrivano su base annuale, sia nei cinema che su Disney+, può diventare facile trovare tutto un po' opprimente e come se ci fosse troppo da offrire ai fan.Marvel La stanchezza è un problema reale, ma forse è un problema che diamo troppo per scontato, dato che anche solo un decennio fa, quando i film erano popolari, il lato televisivo del business era molto meno familiare.

A parte Agents of Shield e alcuni spin-off più piccoli, Marvel i progetti televisivi sono stati fondamentalmente guidati da Netflix, che ha assunto i vari Defenders e ha iniziato a sfornare spettacoli in una versione più grintosa e oscura di New York rispetto a quella dipinta nell'universo cinematografico. Ma come si è arrivati a questo? Di recente abbiamo avuto la possibilità di incontrare il leggendario scrittore ed ex capo di Marvel Television Jeph Loeb at San Diego Comic Con Malaga, dove ha spiegato cosa è successo dietro le quinte.

"Ricordo di aver detto che i film sembrano molto rossi, bianchi e blu. E non lo intendo in alcun senso patriottico o americano. Ho detto, davvero, quello di cui sto parlando è che Iron Man è rosso. Capitan America è blu. E se guardi com'è New York, è una luce bianca molto brillante. La Torre dei Vendicatori era una luce bianca e le strade erano pulite e tutti camminavano come se fosse il posto più sicuro sulla Terra, vivendo a New York", ha iniziato Loeb.

"E volevo fare una storia che si svolgesse a Hell's Kitchen. E ho detto a tutti, date un'occhiata ai film che sono stati fatti nei primi anni '70 da Martin Scorsese, che si trattasse di Taxi Driver o di Billy Friedkin che ha fatto The French Connection. Ho detto, sono stati girati in una parte di New York in cui non si voleva entrare. E ho detto, quando guardi la combinazione di colori dei nostri spettacoli, voglio che il blu sia così sbiadito da sembrare un po' come l'acciaio e che il giallo sia più simile all'ambra su un taxi quando i fari accendono di notte e che ci sia vapore che esce dalla strada perché siamo a Hell's Kitchen. Quindi l'inferno è sotto di noi. E questo ha dato un tono e fondamentalmente ha detto, guarda, non significa che non faremo battute. Non significa che non avremo quell'atmosfera speciale Marvel. Ma saremo un po' più violenti e saremo un po' più simili ai fumetti".

Loeb ha poi parlato di come Netflix sia entrato nell'equazione e abbia contribuito a realizzare il sogno di un mondo più radicato e grinMarvel toso.

"E sono molto grato alle persone di Netflix. E sono davvero molto grato ai vertici della Marvel che hanno detto, andate avanti. Perché la gente del film ci guardava come se fossimo una gomma da masticare sulla loro scarpa", ha sottolineato Loeb.

"E così il mio capo della divisione televisiva mi diceva: 'Continua a dire a tutti che è tutto collegato'. Quindi è quello che ho fatto. È tutto collegato. Queste storie sono tutte lì. Ora, è ironico che cinque anni dopo che me ne sono andato, come se fossero Indiana Jones e avessero trovato queste storie a cui nessuno aveva mai pensato? Quando ero lì, quando ci dicevano: 'Non faremo mai queste storie'. E ora stanno creando le storie. Perché alla fine della giornata, non si tratta di storie. Si tratta della scrittura. Si tratta degli attori. Si tratta di avere qualcuno che credeva in quello che stavamo facendo".

Loeb ha concluso evidenziando anche alcune delle persone che hanno aiutatoMarvel i progetti Netflix a raggiungere le vette che hanno raggiunto, tra cui star come Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Krysten Ritter, Mike Colter e Jon Bernthal, ognuno dei quali ha debuttato nel MCU in recenti serie TV o si dice che lo farà nella prossima seconda stagione diDaredevil: Born Again. Loeb conclude: "Sono ancora amici. E mi importa ancora enormemente per loro".