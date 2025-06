Jeremy Allen White diventa Bruce Springsteen nel trailer di Liberami dal nulla

I biopic basati sui musicisti sono una delle tendenze più popolari di Hollywood in questi giorni, poiché a seguito di Bohemian Rhapsody, A Complete Unknown, Better Man, Elvis, Rocketman, Bob Marley: One Love e altro ancora, ora 20th Century si sta rivolgendo al creatore di Born in the U.S.A. Bruce Springsteen come ispirazione.

Il film in questione si chiama Springsteen: Deliver Me From Nowhere, ed è un film che esplora come Springsteen sia passato da umili origini a diventare una delle più grandi rockstar del mondo, il tutto con Jeremy Allen White al timone come musicista titolare.

Il film è basato sull'omonimo libro di Warren Zanes, ed è stato scritto per lo schermo e diretto da Scott Cooper, il tutto con alcune altre star collegate per dargli un po' di grinta, tra cuiCobra Kai Paul Walter Hauser nei panni del tecnicoThe Fantastic Four: First Steps della chitarra Mike Batlan, Jeremy Strong deiSuccession nei panni del manager Jon Landau, Odessa Young nei panni dell'interesse amoroso Faye, Marc Maron nei panni di Chuck Plotkin, Gaby Hoffman nei panni della madre di Springsteen e Stephen Graham e David Krumholtz.

Il film farà la sua grande apparizione questo autunno, il 24 ottobre, e puoi vedere il trailer e la sinossi ufficiale qui sotto.

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere racconta la realizzazione dell'album "Nebraska" di Bruce Springsteen del 1982, quando era un giovane musicista all'apice della celebrità globale, che lottava per conciliare le pressioni del successo con i fantasmi del suo passato. Registrato su un registratore a 4 tracce nella camera da letto di Springsteen nel New Jersey, l'album ha segnato un momento cruciale della sua vita ed è considerato uno dei suoi lavori più duraturi: un disco acustico crudo e tormentato popolato da anime perdute alla ricerca di una ragione per credere.