Jeremy Clarkson condivide il dolore dopo che il primo vitello dell'allevamento è stato perso a causa della tubercolosi "Questo è stato il primo vitello mai nato al Diddly Squat. E questa mattina è stata distrutta, mentre era incinta di due gemelli, perché ha la tubercolosi. Così triste".

Per coloro che seguono da vicino la Clarkson's Farm, Jeremy Clarkson ha appena rivelato una dolorosa battuta d'arresto nella sua Diddly Squat Farm dopo essere stato costretto ad abbattere il primo vitello nato nella proprietà a causa di un'epidemia di tubercolosi. La mucca, che portava in grembo due gemelli, è risultata positiva alla malattia infettiva, non lasciando opzioni al presentatore. Clarkson ha condiviso la notizia sui social media, evidenziando il costo emotivo della gestione del bestiame secondo rigide norme sanitarie. L'incidente fa parte delle lotte in corso per l'azienda agricola, che ha affrontato rischi di malattie, condizioni meteorologiche difficili e ostacoli operativi da quando Clarkson ha preso il pieno controllo.