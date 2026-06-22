Jeremy Clarkson condivide un aggiornamento sulla sua salute: "Non solo non sono morto, sto benissimo"

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Qualche giorno fa, il mondo è rimasto un po' scioccato nell'apprendere che Clarkson's Farm, il presentatore di Top Gear e The Grand Tour Jeremy Clarkson era stato diagnosticato con un ceppo aggressivo di cancro alla prostata. L'ultima stagione della serie documentaria comica si è persino conclusa con Clarkson in un letto d'ospedale che suggeriva che potrebbe non tornare per altri episodi, poiché un recente intervento chirurgico è andato storto. Tuttavia, da questo sviluppo, Clarkson ha rivelato che sta guarendo e che il cancro alla prostata è in remissione.

Parlando in un video su Instagram, Clarkson ha spiegato quanto segue.

"I più attenti tra voi avranno notato che non sono morto. E non solo non sono morto, sto benissimo. Le mie sopracciglia in particolare sono molto lucenti. Il motivo per cui sto bene è che i medici hanno individuato il cancro alla prostata in anticipo. E l'hanno scoperto presto perché ho fatto il test.

"So che molti di voi diranno 'Non voglio essere messo alla prova perché significa che qualcuno dovrà mettere il dito dentro di me'. Ma ormai è solo un esame del sangue. Se vai dal medico e ti dice 'beh, non ti farò il test perché non hai sintomi e non sei in una categoria ad alto rischio'. Mentire. Menti, dì che hai dei sintomi. Diciamo che devi alzarti 32 volte la notte per fare pipì e che ci sia qualche... palleggiando. Guarda, 10-12.000 persone, uomini, ad essere onesti, muoiono ogni anno nel Regno Unito per cancro alla prostata. Non essere uno di loro, fatti testare."

Questo si conlinea con la notizia che una sesta stagione dello show è stata approvata ed è attualmente in produzione.