Jeremy Crawford dà il tono alla quarta campagna di Critical Role, che prende il via stasera

Se vi piace Dungeons and Dragons e vi piace seguire i loro progetti e le serie in streaming, probabilmente conoscete Critical Role, e oggi è un giorno molto speciale per i fan di questo "gruppo di doppiatori nerd che giocano a D&D". Stasera, nelle prime ore del mattino per noi in Europa, Critical Role Campaign 4 sarà presentato in anteprima, e con esso lo spettacolo si trasformerà in una dimensione molto più grande dell'intrattenimento.

Tanto per cominciare, perché nelle parole del nuovo Dungeon Master e direttore di gioco Brennan Lee Mulligan, la Campagna IV sarà una grande storia corale in cui fino a tre tavoli di giocatori (con tutti i membri originali del CR partecipanti, così come un nuovo gruppo di giocatori) parteciperanno a un nuovo mondo e a un nuovo universo, lontano dal mondo Exandria creato da Matt Mercer dove si svolgevano le storie dei gruppi Vox Machina, The Mighty Nein e Hell Bells.

Questa sarà anche la prima volta che i principali designer dell'ultima edizione di Dungeons and Dragons, Chris Perkins e Jeremy Crawford, saranno direttamente coinvolti come consulenti e assistenti del DM. Un'opportunità unica per provare anche le loro nuove idee di design e nel frattempo mostrarle al mondo, ottenendo un feedback enorme e quasi immediato. Abbiamo parlato con Jeremy Crawford di questo e altro durante la sua visita al San Diego Comic-Con Malaga 2025, in un'intervista completa che potete guardare qui sotto.

Crawford è andato lì per presentare il suo panel "The Rebirth of Dungeons and Dragons", e successivamente ci ha rilasciato un'intervista esclusiva con Gamereactor, dove abbiamo parlato della sua carriera come game designer, dal suo periodo alla Wizards of the Coast al suo attuale ruolo presso Darrington Press e al suo attuale progetto, Daggerheart, ma non abbiamo potuto fare a meno di chiedergli una piccola anteprima della Campagna IV, E questo è ciò che aveva da dire. "Non posso condividere alcun dettaglio in questo momento, che sarà condiviso dal Dungeon Master Brennan Lee Mulligan, e sarà condiviso dai giocatori una volta che il programma verrà lanciato la prossima settimana."

"Non vedo l'ora di vedere il primo episodio la prossima settimana, ma come parte di questo è stato meraviglioso lavorare con Brennan e il cast. Chris Perkins ed io abbiamo sviluppato nuove opzioni di gioco per i personaggi e per il gioco nel suo complesso che saranno rivelate per la prima volta nella campagna.

"E anche questo è qualcosa di cui sono davvero entusiasta, essere in grado di vedere in un formato di gioco dal vivo le nuove meccaniche di gioco utilizzate dai giocatori, e saremo in grado di vedere in tempo reale cosa piace ai giocatori, cosa piace al pubblico, e poi possiamo evolvere ciò che stiamo vedendo in base a ciò che sta accadendo nello show".

La premiere della quarta campagna di Critical Role si terrà stasera alle 3:00 BST/4:00 CEST e potrà essere seguita in diretta su YouTube, Twitch e Beacon. Come sempre, per i 'Critters', il giovedì sera.

"È già giovedì?"