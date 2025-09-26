Jeremy Crawford parla di ciò che ha ispirato il suo lavoro che ha rivoluzionato D&D

HQ

Il secondo giorno del San Diego Comic-Con di Malaga continua a svolgersi in un'atmosfera di febbrile eccitazione. E intorno alle 14:00 CEST, inizia il panel che i fan dei giochi di ruolo e del fantasy stavano (se possibile) aspettando ancora più con impazienza: The Rebirth of Dungeons and Dragons, condotto nientemeno che Jeremy Crawford.

Il game designer, noto per essere uno dei principali creatori della quarta edizione del gioco, nonché il capo designer della quinta edizione e dell'attuale "nuova quinta", ha iniziato il suo panel rivedendo non solo il suo ruolo nella creazione delle regole del gioco, ma anche il modo in cui hanno cercato nuove fonti di ispirazione che non solo avrebbero tenuto a galla il gioco, ma riportarlo a nuove vette di popolarità che non si vedevano da decenni. "Dovevamo darvi tutta la nostra totale attenzione", ha detto Gordon Bellamy, che oltre a lavorare alla serie di giochi Madden, è anche un fan assoluto di Dungeons and Dragons.

"Per progettare un nuovo gioco" (come Daggerheart, il suo attuale progetto con Critical Role presso Darrington Press) "per riprogettarne uno come D&D, la prima cosa è ascoltare i giocatori. Ascoltate le loro proposte, ma anche le loro lamentele. L'accessibilità è stata una delle chiavi".

"Quando ho progettato D&D ho guardato al passato, al presente e al futuro, a ciò che ha ispirato Gary Gygax e i suoi amici a creare i loro mondi. Il Signore degli Anelli, Lovecraft, Conan... Ora a Daggerheart è lo stesso".

Crawford ha anche parlato di come Dungeons and Dragons attinga dalle esperienze di ogni gruppo di gioco, da qualsiasi parte provengano. "Quando viaggio in altri posti, di solito porto con me un libro di quel posto. A questo SDCC di Malaga ho portato un libro sull'occultismo medievale in Spagna", ha commentato divertito.

E anche se ora lavora per la Darrington Press, Crawford sta ancora innovando fortemente nel design dei giochi, e in particolare nel modo in cui la comunicazione con D&D e altri giochi in particolare lo sta trasformando nel fenomeno di massa che hanno sempre sognato. "Non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo costruendo e creando in Critical Role. Ed è qualcosa che alimenterà ulteriormente questa nuova rivoluzione delle persone che scoprono i TTRPG. Ora puoi vedere (su YouTube, Twitch, ecc.) come sta procedendo il gioco, come appare il manuale del gioco. Ma questi show aiutano molto a connettersi con il gioco dall'esterno". E aggiunge che la Critical Role Campaign IV sarà un grande evento per l'hobby: "Per la prima volta, i game designer lavorano fianco a fianco con i conduttori dello show".

Tuttavia, quando gli è stato chiesto direttamente quali nuove funzionalità stanno introducendo nel gioco Critical Role, Crawford è stato più misterioso: "Come in ogni campagna di D&D, dovrai andare in profondità nel dungeon per scoprire cosa sta per succedere.