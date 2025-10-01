Jeremy Irons si unisce a Henry Cavill nel reboot di Chad Stahelski Highlander

Le riprese del reboot di Chad Stahelski del classico cultHighlander sembrano essere state posticipate, ma il casting procede a pieno ritmo. E ora è stato annunciato che nientemeno che Jeremy Irons si unirà alla line-up già costellata di stelle. Il premio Oscar interpreterà il secondo, e finora relativamente sconosciuto, antagonista del film insieme a The Kurgan, che sarà interpretato da Dave Bautista.

Per ora, i fan possono solo sperare che Henry Cavill, che si è infortunato durante l'allenamento per il ruolo di colui che brandHighlander isce la spada, si riprenda rapidamente.

Oltre a Cavill, Bautista e ora Irons, il cast include anche Russell Crowe nei panni di Ramirez, Karen Gillan nei panni di Heather MacLeod e Djimon Hounsou nel ruolo di un guerriero ancora senza nome. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno, o non appena Cavill sarà di nuovo in grado di combattere.

