Jeremy Renner si rifiuta di tornare nei panni di Occhio di Falco dopo una disputa salariale

Marvel sta cercando di ridurre i costi e a quanto pare non è andata giù a Jeremy Renner, che ora ha annunciato di aver rifiutato l'offerta di tornare nei panni di Clint Barton in una seconda stagione di Hawkeye. Il motivo? Marvel gli ha offerto solo la metà dello stipendio della prima stagione, cosa che ovviamente non ha ritenuto molto motivante e ha detto a Variety:

"Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione e mi hanno offerto metà dei soldi. Mi dico: "Beh, mi ci vorrà il doppio del lavoro per la metà della somma di denaro, e otto mesi del mio tempo, in sostanza, per farlo per la metà dell'importo". Pensavi che io sia solo la metà di Jeremy perché sono stato investito? Forse è per questo che vuoi pagarmi la metà di quello che ho guadagnato nella prima stagione".

Invece, Renner si concentrerà su altri progetti e la domanda ora è se ci sarà una continuazione quando la serie sarà senza il suo protagonista originale.

Cosa ne pensi della serie Hawkeye e speravi in una seconda stagione?