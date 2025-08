Jeremy Strong probabilmente sostituirà Jesse Eisenberg nel sequel di The Social Network

Sembra che il cast stia iniziando a riunirsi per il sequel di Aaron Sorkin The Social Network. Ieri, abbiamo riferito che Mikey Madison e Jeremy Allen White erano in trattative per recitare nel film in uscita, e ora potremmo avere anche il nostro Mark Zuckerberg.

Deadline osserva che Jesse Eisenberg ha scelto di non tornare al ruolo che ha interpretato nel film del 2010 e Jeremy Strong sembra essere la scelta migliore per sostituirlo. Attualmente, il film è nella sua fase di sviluppo e Strong non è ancora stato bloccato. I colloqui sono in corso, però, e lui rimane la prima scelta di Sony.

Jeremy Strong è noto per il suo approccio metodologico alla recitazione, che gli permette di calarsi completamente in un personaggio. Ruoli recenti come Kendall Roy in Succession e Roy Cohn in The Apprentice hanno visto Strong diventare un nome di spicco all'interno di Hollywood in questo momento.

Il sequel di The Social Network non segue direttamente gli eventi del primo film, e mostrerà invece il cambiamento di Facebook in Meta, e come ha diffuso disinformazione online secondo i suoi stessi rapporti, e come si è dimostrato pericoloso per l'uso da parte di adolescenti e bambini.