Jerry Greenfield si dimette da Ben & Jerry's a causa del "silenziamento" della casa madre
Il co-fondatore dell'iconico produttore di gelati lascia l'azienda fondata 47 anni fa.
Dopo 47 anni di collaborazione come fondatori di Ben & Jerry's, Jerry Greenfield ha annunciato che si dimetterà dal suo ruolo all'interno dell'azienda e si dimetterà. Il motivo è stato condiviso da Ben Cohen sui social media, sotto forma di una lettera scritta da Jerry che spiega che l'uscita non è dovuta alla perdita dell'amore per la produzione di gelato, ma piuttosto all'essere messi a tacere e al fatto che la morale fondamentale dell'azienda sia stata soggiogata dalla società madre Unilever.
Secondo la dichiarazione di Jerry, ci viene detto: "Per più di vent'anni sotto la loro proprietà, Ben & Jerry's si è alzata e ha parlato a sostegno della pace, della giustizia e dei diritti umani, non come concetti astratti, ma in relazione a eventi reali che accadono nel nostro mondo. Questa indipendenza esisteva in gran parte grazie all'accordo di fusione che Ben e io abbiamo negoziato con Unilever, unico nel suo genere, che ha sancito la nostra missione sociale e i nostri valori nella struttura di governance dell'azienda per sempre. È profondamente deludente giungere alla conclusione che quell'indipendenza, la base stessa della nostra vendita a Unilever, è scomparsa".
Jerry continua aggiungendo: "E sta accadendo in un momento in cui l'attuale amministrazione del nostro paese sta attaccando i diritti civili, il diritto di voto, i diritti degli immigrati, delle donne e della comunità LGBTQ. Difendere i valori della giustizia, dell'equità e della nostra umanità condivisa non è mai stato così importante, eppure Ben & Jerry's è stata messa a tacere, messa da parte per paura di turbare chi è al potere. È facile alzarsi e parlare quando non c'è nulla a rischio. La vera prova dei valori è quando i tempi sono difficili e hai qualcosa da perdere".
Quindi sì, Jerry Greenfield se ne va Ben & Jerry's. Anche se l'azienda rimarrà conosciuta come tale, il suo cuore è stato spezzato in due, anche se questa triste scissione non metterà fine ai modi umanitari di Jerry.
"Se oggi non posso portare avanti questi valori all'interno dell'azienda, allora li porterò avanti all'esterno, con tutto l'amore e la convinzione che posso".