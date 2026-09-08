Jerry Seinfeld si esibisce in un festival comico a Lisbona, e gli artisti ospiti si stanno ritirando in segno di protesta

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Diversi comici, attori, musicisti e artisti si sono ritirati dal MEO Commedia a La Carte Fest, il primo Festival Internazionale dell'Umorismo di Lisbona, che si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, con Jerry Seinfeld come ospite internazionale speciale, con la sua prima esibizione dal vivo in Portogallo.

Seinfeld ha pubblicamente sostenuto Israele nel conflitto di Gaza e lo scorso anno ha paragonato il dire "Palestina libera" al Ku Klux Klan in una conferenza alla Duke University. Seinfeld ha detto che dire "Palestina libera" è come dire "Non mi piacciono gli ebrei", aggiungendo che il Klan è "un po' migliore perché sono i più onesti".

Nessuno degli artisti che si sono ritirati ha indicato direttamente Seinfeld, ma il festival ha ricevuto frequenti richieste sui social media di rimuovere il comico americano.

Nella sua dichiarazione, l'attrice Inês Aires Pereira ha detto che "uno dei nomi difende con insistenza idee e atti che considero indifendibili", aggiungendo che "non possiamo relativizzare o normalizzare un genocidio".

Il duo comico Cebola Mol ha pubblicato un'immagine di un'anguria, popolarmente associata alla bandiera palestinese, dicendo che "celebreremo giustizia, libertà e gioia con voi in un'altra occasione".

Altri artisti che si sono ritirati includono le cantanti Carolina Deslandes, Tatanka e Bárbara Tinoco, che si esibivano insieme, il gruppo Conjunto Cuca Monga, il comico Pedro Tochas e l'artista visivo Vhils (Alexandre Farto), come riportato da The Hollywood Reporter.