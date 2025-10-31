Jesse Eisenberg non pensa che un terzo film di Zombieland arriverà presto

Il terzo capitolo della serie Now You See Me è quasi arrivato, con il Now You See Me: Now You Don't che debutterà a novembre. Questo film vedrà Jesse Eisenberg e Woody Harrelson collaborare di nuovo con il loroZombieland regista, Ruben Fleischer, che sta prendendo in mano la serie per questo capitolo. Dato che il trio ha lavorato insieme diverse volte in passato, la domanda è naturalmente se continuerà ad essere così in futuro, forse anche per un altro film Zombieland ?

Parlando con ComicBook, Eisenberg ha versato acqua ghiacciata sulle speranze che il trio torni per un terzo Zombieland. Spiega che è molto più probabile che venga realizzato un altroNow You See Me film prima di tornare alla post-apocalisse infestata dai non morti.

"Sì, mi piacerebbe [fare Zombieland 3]. Zombieland è stato, credo, una pausa di 10 anni nel mezzo. In questo film, ne abbiamo fatto uno, e poi tre anni dopo, e poi 10 anni dopo. Quindi, Now You See Me è probabilmente più probabile che abbia più film di Zombieland".

Quindi, mentre c'è la possibilità di più Zombieland film, dato che l'ultimo è uscito nel 2019, dovremmo probabilmente aspettarci che un terzo arrivi alla fine degli anni 2020 al più presto o più probabilmente negli anni 2030.