Jesse Eisenberg vuole fare Now You See Me 4 il prima possibile

Sono passati nove anni tra Now You See Me 2 del 2016 e Now You See Me: Now You Don't dell'anno scorso, ma speriamo di non dover aspettare così tanto per il quarto film della serie. Jesse Eisenberg dice che ama far parte dei Four Horsemen e vuole iniziare subito con il sequel. Spiega a The Wrap:

"Onestamente, mi piacerebbe fare Now You See Me 4 più di ogni altra cosa. Non mi sono mai sentito più felice di quando interpretavo quel ruolo."

Riguardo a ciò che gli piace del ruolo, spiega che è un personaggio più edificante:

"Di solito interpreto persone depresse, il che mi rende depresso, ma interpretando quel mago sicuro di sé e arrogante, me ne vado ogni giorno pensando: 'È stato incredibile.' È l'unico personaggio in cui posso stare dritto e indossare un outfit più bello. È il mio posto più felice."

Il lavoro su un quarto film è già in pieno svolgimento, quindi dobbiamo solo incrociare le dita che Eisenberg ottenga ciò che vuole, perché sicuramente siamo tutti curiosi di vedere cosa ci aspetta questi talentuosi illusionisti, vero?