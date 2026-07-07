Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Now You See Me 4

Jesse Eisenberg vuole fare Now You See Me 4 il prima possibile

"Onestamente, mi piacerebbe fare Now You See Me 4 più di ogni altra cosa. Non mi sono mai sentito più felice di quando interpretavo quel ruolo."

Tazza in Ceramica - DOTA 2 - 30cl - Lavabile in Lavastoviglie - Bianco - Cilindrico

Tazza in Ceramica - DOTA 2 - 30cl - Lavabile in Lavastoviglie - Bianco - Cilindrico

From 19.98 EUR at 1 stores
Store Price Shipping Delivery
OnBuy
19.98 EUR
0.00 EUR
4-6 days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

Sono passati nove anni tra Now You See Me 2 del 2016 e Now You See Me: Now You Don't dell'anno scorso, ma speriamo di non dover aspettare così tanto per il quarto film della serie. Jesse Eisenberg dice che ama far parte dei Four Horsemen e vuole iniziare subito con il sequel. Spiega a The Wrap:

"Onestamente, mi piacerebbe fare Now You See Me 4 più di ogni altra cosa. Non mi sono mai sentito più felice di quando interpretavo quel ruolo."

Riguardo a ciò che gli piace del ruolo, spiega che è un personaggio più edificante:

"Di solito interpreto persone depresse, il che mi rende depresso, ma interpretando quel mago sicuro di sé e arrogante, me ne vado ogni giorno pensando: 'È stato incredibile.' È l'unico personaggio in cui posso stare dritto e indossare un outfit più bello. È il mio posto più felice."

Il lavoro su un quarto film è già in pieno svolgimento, quindi dobbiamo solo incrociare le dita che Eisenberg ottenga ciò che vuole, perché sicuramente siamo tutti curiosi di vedere cosa ci aspetta questi talentuosi illusionisti, vero?

Now You See Me 4

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto