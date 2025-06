Gli accoppiamenti regista-attore sono molto comuni a Hollywood in questi giorni, ma forse non ci sono esempi recenti migliori di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone. Il duo ha collaborato per The Favourite, Poor Things, Kinds of Kindness, e presto lo farà di nuovo in Bugonia, un film che li riunisce entrambi con Kinds of Kindness ' Jesse Plemons.

Questo film ruota attorno a due teorici della cospirazione che decidono di rapire l'amministratore delegato di una grande azienda mentre hanno l'impressione che sia un alieno inviato sulla Terra con l'intento di distruggerla. Plemons interpreta uno dei teorici della cospirazione insieme ad Aidan Deblis, mentre Stone assume le funzioni di amministratore delegato, il tutto sotto la direzione di Lanthimos.

Per quanto riguarda la data diBugonia debutto nei cinema, è prevista una data di debutto per il 31 ottobre e puoi vedere l'ultimo trailer del film qui sotto, insieme alla sua sinossi.

Due giovani ossessionati dalla cospirazione rapiscono l'amministratore delegato di una grande azienda, convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere il pianeta Terra.