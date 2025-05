Jessica Biel ed Elizabeth Banks interpretano sorelle separate in The Better Sister di Prime Video

Prime Video I fan sembrano avere sempre qualcosa da aspettarsi. Che si tratti del film Another Simple Favor ora disponibile, dell'imminente prossima stagione di Clarkson's Farm, una commedia d'azione costellata di star a giugno, l'elenco potrebbe continuare. A questo si aggiunge una serie drammatica che vede Jessica Biel ed Elizabeth Banks nei ruoli principali.

Conosciuto come The Better Sister, questo spettacolo segue Chloe di Biel, una dirigente dei media di alto profilo che vive una vita pittoresca, almeno questo sembra essere il caso fino a quando suo marito non viene ucciso, un evento che alla fine la riunisce con la sorella separata e di gran lunga meno riuscita interpretata da Banks.

In arrivo su Prime Video il 29 maggio, il trailer di The Better Sister è ora disponibile per la visione qui sotto, insieme alla sua sinossi, che aggiunge ulteriore profondità e dettagli a questo dramma ricco di suspense.

The Better Sister, basato sul romanzo dell'autore di bestseller Alafair Burke, è una serie limitata di 8 episodi thriller elettrico sulle cose terribili che separano le sorelle e alla fine le riuniscono. Chloe (Jessica Biel), una dirigente di alto profilo dei media, vive una vita pittoresca con il suo bel marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan) al suo fianco mentre la sorella Nicky (Elizabeth Banks) lotta per sbarcare il lunario e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, il principale sospettato manda onde d'urto in tutta la famiglia, riunendo le due sorelle, mentre cercano di districare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte.