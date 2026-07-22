Jessica Chastain diventa un'entità malvagia nella terrificante Other Mommy

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla stagione spaventosa del 2026 e, con ottobre che si avvicina, iniziamo a vedere sempre di più i progetti horror in programma per il periodo più spaventoso dell'anno.

A tal fine, la Universal Pictures, in collaborazione con Blumhouse e Atomic Monster di James Wan, ha condiviso il primo trailer del film horror noto come Other Mommy, che si tratta di un adattamento del romanzo Incidents Around the House di Josh Malerman.

Questo film segue Jessica Chastain mentre interpreta sia il ruolo di madre devota sia di entità sinistra e contatta e terrificante che assume la forma di questa madre. Assistiamo a come questa entità tormenta una famiglia e crea una divisione tra il trio padre, madre e figlia in situazioni sempre più orribili.

La sinossi della trama aggiunge: "Dal produttore James Wan, uno degli architetti più influenti dell'horror moderno, e da Blumhouse Atomic Monster, lo studio dietro Backrooms e Obsession, arriva un viaggio terrificante del regista emergente Rob Savage, nel mondo sempre più oscuro di una giovane ragazza, Bela, che instaura una relazione con un'entità sinistra in casa che assomiglia incredibilmente a sua madre. Jessica Chastain recita in doppi ruoli: la madre di Bela e quella di "Other Mommy", una manifestazione dell'entità."

Other Mommy vede anche Jay Duplass, Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed e Karen Allen, e per quanto riguarda la data di anteprima di questo film horror, è previsto per il 9 ottobre. Guarda il trailer inquietante qui sotto.