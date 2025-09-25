Jessica Chastain parla della decisione di Apple TV+ di ritardare a tempo indeterminato The Savant

Chiunque sperasse di guardare la serie drammatica Apple TV+ The Savant domani sarà deluso nel sapere che la serie non arriverà come previsto. Di recente, lo streamer ha deciso di ritirare a sorpresa lo spettacolo dal suo programma di uscita, apparentemente sulla scia della violenza politica e dei disordini che stanno travolgendo l'America, qualcosa che ha sconvolto la sua star principale.

Su Instagram, Jessica Chastain ha rilasciato una dichiarazione sulla decisione di ritirare The Savant, esprimendo quanto segue.

"Voglio dire quanto apprezzo la mia partnership con Apple. Sono stati collaboratori incredibili e rispetto profondamente il loro team. Detto questo, volevo contattarvi e farvi sapere che non siamo allineati sulla decisione di sospendere il rilascio di The Savant.

"Negli ultimi cinque anni, da quando abbiamo realizzato lo show, abbiamo assistito a una sfortunata quantità di violenza negli Stati Uniti: il tentativo di rapimento del governatore del Michigan Gretchen Whitmer; l'attacco del 6 gennaio al Campidoglio; i tentativi di assassinio del presidente Trump; gli omicidi politici di rappresentanti democratici in Minnesota; l'attacco al marito della Speaker Pelosi; l'assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk; la recente sparatoria in una stazione affiliata alla ABC in California; e oltre 300 sparatorie nelle scuole in tutto il paese. Questi incidenti, anche se lungi dal comprendere l'intera gamma di violenze osservate negli Stati Uniti, illustrano una mentalità più ampia che attraversa lo spettro politico e deve essere affrontata.

"Non ho mai evitato argomenti difficili e, anche se vorrei che questo show non fosse così rilevante, purtroppo lo è. The Savant parla degli eroi che lavorano ogni giorno per fermare la violenza prima che accada, e onorare il loro coraggio è più urgente che mai. Pur rispettando la decisione di Apple di mettere in pausa il rilascio per ora,

"Rimango fiducioso che lo spettacolo raggiungerà presto il pubblico. Fino ad allora, auguro sicurezza e forza a tutti, e vi farò sapere se e quandoThe Savant verrà rilasciato".

The Savant è una serie drammatica che segue un investigatore sotto copertura che si infiltra nei gruppi di odio negli Stati Uniti nel tentativo di prevenire atti di terrorismo interno. Naturalmente, a causa del recente assassinio di Charlie KirkApple, non sembra che sia il momento giusto per debuttare con la serie, ma la domanda ora riguarda quando verrà lanciata. Non c'è una data menzionata, solo "in arrivo", e le parole della Chastain ti fanno chiedere se vedrà mai la luce del giorno, poiché lei firma la dichiarazione di cui sopra con "Ti farò sapere if e quando The Savant sarà rilasciato".

Se Apple deciderà di cancellare The Savant, si porrà la domanda sulla posizione politica dello streamer, qualcosa con cui la Disney ha affrontato un forte contraccolpo di recente quando ha temporaneamente cancellato lo spettacolo a tarda notte di Jimmy Kimmel a causa dei commenti fatti su Charlie Kirk.