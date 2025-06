Aereo Air India con 242 passeggeri si schianta dopo il decollo da Ahmedabad Il volo diretto a Londra precipita poco dopo la partenza, le squadre di emergenza intervengono vicino all'aeroporto.

HQ Le ultime notizie sull'India . Un volo Air India in rotta verso Londra si è schiantato pochi istanti dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, provocando una rapida risposta di emergenza nell'area circostante la pista, hanno detto giovedì la compagnia aerea e la polizia.

"In questo momento, stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti", ha detto Air India su X. E poi ha aggiunto: "L'aereo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner con registrazione VT-ANB". Boeing non ha ancora fornito una risposta alla richiesta di commenti. L'aereo, un Boeing 787-8 Dreamliner, uno dei più recenti modelli a lungo raggio della compagnia aerea, ha perso il contatto con il controllo del traffico aereo poco dopo aver emesso una chiamata di soccorso. Le immagini dei media locali mostrano i rottami in fiamme e le squadre di soccorso che trasportano diverse persone dalla scena. VT-ANG - Boeing 787-8 Dreamliner - Air India a Londra Heathrow Regno Unito 12-07-2018 // Shutterstock